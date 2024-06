Calvizzano, strade completamente asfaltate. Pirozzi: “Interventi a costo zero per il Comune”

223 Visite

Grazie alla super sinergia con le compagnie che installano la fibra e migliorano i sottoservizi, le strade di Calvizzano vengono totalmente asfaltate. Guardate come si ripresentano in maniera dignitosa. Nessuna traccia, nessuna rottura ma un asfalto nuovo e rigenerato con annessa segnaletica. Perché oltre alla sicurezza degli utenti della strada è necessario anche garantire la sicurezza dei pedoni. Gli interventi sono a costo zero per l’Ente e a questi si aggiunge anche l’opportunità di migliorare tutti i servizi locali. Una sinergia istituzionale utile alla collettività che sta producendo da tempo, zero danni e tanti benefici. Ringrazio come sempre tutti gli interlocutori istituzionali di Enel e delle compagnie che effettuano scavi stradali a Calvizzano. Insieme all’ufficio tecnico monitoriamo costantemente il fenomeno, assicurando che gli accordi siano rispettati. Proprio per l’occasione ringrazio l’assessore con delega ai lavori pubblici Pasquale Napolano per la precisa e puntuale collaborazione sul tema.

