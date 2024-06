Sinner trionfa anche ad Halle: è il primo titolo da numero uno al mondo

57 Visite

Il re del tennis ha il suo giardino. E il prato – su cui Roger Federer ha vinto 10 volte – è di lusso: Jannik Sinner vince il torneo 500 di Halle e conquista anche l’erba. Il numero 1 del mondo non lascia nulla per strada: al primo torneo giocato da primatista del ranking, Sinner vince il quarto titolo della stagione (dopo Australian Open, Rotterdam e Miami), il 14° della carriera e il primo sull’erba. Battuto in finale l’amico Hubert Hurkacz, con cui Jannik ha giocato nel tabellone di doppio proprio in questo torneo: 7-6(8) 7-6(2). Si completa dunque la domenica perfetta per il tennis italiano ad Halle dopo il successo di Andrea Vavassori e Simone Bolelli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews