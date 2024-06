Marano, traffico aereo, rumori molesti e inquinamento: convocata una riunione in municipio

132 Visite

E’ convocata in municipio, martedì 25 giugno alle ore 17, nella sala giunta o in quella Cavallo (sarà deciso verosimilmente domani), una riunione per discutere sulle azioni da intraprendere per contrastare le rotte aeree a bassa quota sul territorio di Marano. Il consigliere Luigi Savanelli, promotore dell’iniziativa, ha convocato i membri della commissione consiliare nata in questi ultimi giorni e che si occupa proprio di questa problematica, il comitato No fly zone e gli organi di stampa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews