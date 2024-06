La voce del cittadino. Marano: “Come ogni anno d’estate siamo senza acqua”

407 Visite

Gentile direttore

Ci risiamo! Ogni estate, con l’arrivo del caldo, dobbiamo fare i conti con la crisi idrica nelle nostre abitazioni. Come ampiamente testimoniato anche dal suo giornale, intere zone registrano pressione bassissima o completa mancanza e noi di Cupa Dormiglione siamo tra questi. E faccio presente che, semmai volessimo andare a far la doccia a casa dei parenti, dovremmo prima provare ad uscire dagli ingorghi che da anni si creano per la chiusura di via vallesana. Al danno anche la beffa!!!

Ormai la maggiore richiesta di acqua durante il periodo estivo unita al problema mai risolto degli allacci abusivi ci fa sempre, SEMPRE, penare anche solo per lavare i denti.

È mai possibile che non si riesca a trovare una soluzione, anche momentanea, per ottemperare al problema?

Ricordo che lo scorso anno i tecnici del comune riuscirono a risolvere in parte intervenendo sugli impianti di Vallesana. Non si potrebbe, chiedo da ignorante, riproporre una soluzione simile? A chi bisognerebbe rivolgersi?

Grazie mille per lo spazio che vorrà dedicarmi.

La saluto cordialmente













