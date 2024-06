Capri, risolta l’emergenza idrica

46 Visite

È stato ripristinato per intero prima delle 20 di ieri il servizio idrico a Cari e Anacapri. A darne notizia il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, parlando con i giornalisti in un punto stampa al termine della riunione di aggiornamento del Centro coordinamento soccorsi per l’emergenza idrica sull’isola azzurra. “Il guasto era già stato superato nella giornata di ieri- spiega Di Bari -. Si sono create queste bolle d’aria all’interno della condotta che hanno creato una serie di problemi, ma già due ore fa il problema è stato risolto. Quando ieri sera, verso mezzanotte, ci hanno informato di questa situazione – racconta il prefetto – ci siamo fatti carico di coordinare le operazioni disponendo nell’immediatezza anche l’uso di due navi cisterna perle quali in questo momento abbiamo interrotto la corsa visto che ès tato ripristinato il servizio. Il tema vero – prosegue Di Bari -però è un altro: va predisposto assolutamente un piano B perché non è possibile che Capri o Anacapri o i comuni della penisola sorrentina restino senz’acqua. L’ho anche riferito alla Gori e ai sindaci, chi ha la responsabilità del servizio idrico deve farsi carico di un piano B soprattutto per le isole. Ho già convocato una riunione per martedì perché voglio integrare il piano di Protezione civile con queste nuove misure che ovviamente sarà la Gori a stabilire e ci saranno riferite”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews