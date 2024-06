Campania, Nappi (Lega): non è con una “pezza” che si garantisce il servizio idrico. De Luca scrive ennesima pagina indegna per nostri territori

69 Visite

“Il disastro a cui abbiamo assistito in queste ore in alcuni Comuni della penisola sorrentina e nell’isola di Capri, rimasti letteralmente a secco a causa dell’esplosione di un conduttura dell’acqua, si prova a risolvere con la solita ‘pezza’ e solo a distanza di oltre un giorno. Non è così che si garantisce un servizio fondamentale. Quanto accaduto denota ancora una volta l’inefficienza di Ente idrico campano nell’effettuare la manutenzione ordinaria delle rete idrica, a fronte dei centinaia di milioni di euro di cui dispone, e soprattutto l’indifferenza e l’incapacità di Vincenzo De Luca nello svolgere funzione di controllo, necessaria per evitare episodi come quello che, per giunta, si è registrato in piena stagione turistica. Questi signori, responsabili dell’ennesimo dramma, si vergognino e si facciano da parte”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













