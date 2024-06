Scampia: carabinieri arrestano 3 pusher

189 Visite

A Scampia i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per droga Fabio Scotti*, Antonio Murolo** e Antonio Papaccioli***. Ono tutti del posto e già noti alle forze dell’ordine.

I Carabinieri hanno fatto irruzione nel lotto P, la casa dei puffi, in via Colorini.

I tre avevano appena ceduto delle dosi a dei tossicodipendenti prima di essere bloccati dai militari.

Le dosi sono state recuperate e sequestrate mentre i 3 sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale.

* NATO A NAPOLI IL 24 MAG 1986

** NATO A NAPOLI IL 30 LUG 1984

*** NATO A NAPOLI IL 16 SET 2005













