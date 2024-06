Europee, ottimo risultato di Forza Italia nella prima prova post Berlusconi

“Siamo molto soddisfatti del risultato che si sta prefigurando: stiamo raggiungendo l’obiettivo che ci eravamo prefissati, occupare lo spazio fra Meloni e Schlein – ha detto il vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani – È un risultato straordinario: fino qualche mese fa qualcuno pensava che saremmo scomparsi dalla vita politica, che non avremmo superato lo sbarramento del 4%, che dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi le sue idee sarebbero finite nel congelatore, ma non è stato così. I risultati confermano invece che FI cresce, è un partito nazionale, perché ha un risultato omogeneo su tutto il territorio”. “Da adesso comincia un grande lavoro per sostenere l’azione di governo e prepararci alle prossime elezioni politiche”, ha aggiunto Tajani, sottolineando che “questa giornata positiva ci incoraggia ad andare avanti, è la conferma quanto FI possa essere protagonista della politica italiana e della politica Ue. Continueremo a dedicare il massimo impegno alla questione europea perché dobbiamo contare di più, cambiare certe cose, e lo possiamo fare soltanto dentro il Partito popolare europeo”. “Inizieremo a organizzare tutti i congressi comunali, non ci fermeremo neanche un giorno. Sto già meditando una grande iniziativa – ha continuato il segretario nazionale di FI – per chiamare a raccolta tutti i moderati. Continuiamo il progetto delle liste civiche, e quello con Noi moderati e Svp, un progetto che è stato promosso dai cittadini italiani”.