Europee, ecco chi vola a Strasburgo: da Bonaccini a Vannacci, dalla Salis a Tridico

Alle elezioni europee per eleggere i 720 eurodeputati a Strasburgo, l’Italia manderà 76 parlamentari, che vengono divisi tra i gruppi in base al risultato ottenuto. Secondo i primi dati, Fratelli d’Italia conferma il trend di crescita e si pone come primo partito nel nostro Paese con un risultato vicino al 29%. Buon risultato anche per il Pd targato Elly Schlein che segna un risultato attorno al 25%. Azione di Carlo Calenda e Sue restano sotto il 4%. A sorpresa è azzurro il derby di maggioranza tra Antonio Tajani e Matteo Salvini con il leader di Fi sopra il 10% e il leghista che non monetizza l’effetto Vannacci inchiodando all’8% jl suo partito. Avs, con il jolly Salis, supera la soglia di sbarramento con il 6,7% di voti che è stato accolto al comitato elettorale all’Ostiense da applausi e urla di esultanza.

Per Avs ci sarà Ilaria Salis. «Ne abbiamo sentite molte. Ci hanno accusato di usare candidature a fini strumentali. Abbiamo fatto bene ad agire. Ilaria Salis da stasera è un europarlamentare». Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni nel comitato elettorale di Avs a Roma. «Da qui mandiamo un grande abbraccio a Ilaria, la battaglia per la democrazia comincia oggi ma sarà ancora più forte», ha aggiunto il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. «Ilaria Salis è molto contenta e commossa. Mi ha detto ‘non ci credo, voglio aspettare la fine, i risultati definitivi’. Io le ha detto: ‘dai Ilaria, ce l’abbiamo fatta’». Così il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli nel comitato elettorale di Avs a Roma raccontando la telefonata avuta poco fa con la candidata. «Se eletta lei deve uscire dai domiciliari», ha aggiunto. Un forte applauso e un grido di esultanza si è levato dalla sala in cui sono riuniti i vertici di Alleanza Verdi e Sinistra dopo la pubblicazione del secondo exit poll di Swg. A seguire i risultati nel comitato elettorale allestito alle Industrie Fluviali a Roma ci sono il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, il presidente di Si Nichi Vendola e Roberto Salis. Tra i parlamentari presenti, Peppe De Cristofaro, Elisabetta Piccolotti e Filiberto Zaratti. Presenti anche diversi candidati alle elezioni europee, tra cui Massimo Smeriglio e Marilena Grassadonia.

Per la Lega ci sarà sicuramente il candidato indipendente della Lega Roberto Vannacci. «Non basterà una birra per festeggiare stasera….arriveremo alla decima!”. Lo ha scritto su Facebook Roberto Vannacci, candidato alle Europee con la Lega, pubblicando una bottiglia del ‘Birrificio italico’ con il logo della flottiglia Decima Mas sull’etichetta.

E ancora: Lucia Annunziata, Pasquale Tridico, Stefano Bonaccini, Antonio De Caro, Cecilia Strada.













