Giugliano-Terni, rapine in banca: 4 a processo

Rapine in banca con bottino di oltre 300 mila euro, in 4 a processo.

4 persone di Napoli, Giugliano e Terni sono indagate, a vario titolo, di aver consumato 3 rapine a varie banche e di averne tentata un’altra, nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Terni.

Si tratta di:

1. BETTARELLI Marco nato a Terni (TR) il 15.02.1971, residente a Montecastrilli (TR) detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Viterbo;

2. MINIERI Federico, nato a Napoli lI 08.02.1972, ivi residente, libero per questa causa;

3. CICCARELLI Nicola, nato a Mugnano di Napoli Il 25.01.1986 residente a Giugliano In Campania, l’obero per questa causa;

4. MUSELLA Vincenzo, nato a Napoli, Il 06.12.1985, Ivi residente,libero per questa causa.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Luigi Poziello e Leopoldo Perone.

La prima rapina dal bottino di 140mila euro è stata commessa alla banca BPER di Camerana,

ad Ancona.

La seconda rapina dal bottino di quasi 100mila euro è stata commessa ai danni della banca BPER di Grottammare, ad Ascoli Piceno

La terza rapina dal bottino di 44mila euro è stata commessa ai danni della Banca Popolare di Bari a San Benedetto del Tronto.

L’ultima rapina è stata tentata ai danni del Banco San Paolo di Acquaspartana, in Provincia di Terni.













