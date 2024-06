VISITA DEL POLITECNICO DI GENOVA ALLA CAFFARO

79 Visite

Venerdì 31 maggio una decina di studenti del Politecnico di Genova hanno

visitato il Sito di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro.

Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e di

Processo frequentano il Corso “Bonifica e Riqualificazione Ambientale dei Siti

Contaminati”, erogato nel Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e

Ambientale dell’Università di Genova.

Gli studenti sono stati accompagni dalla Prof.ssa Michela Gallo e dal Dott.

Adriano Pistilli.

Ad accogliere gli studenti era presente il Commissario delegato alla bonifica, il

Dott. Mauro Fabrizio Fasano, il Dott. Luca Mattiello del Comune di Brescia, i

tecnici della A2A che si occupano della barriera idraulica e altri professionisti

coinvolti nella bonifica.

La Caffaro sorge a pochi passi dal centro storico del capoluogo lombardo, tra

Via Nullo e Via Milano; è classificato come S.I.N.

I S.I.N., Siti di Interesse Nazionale, sono riconosciuti dallo Stato in funzione

delle caratteristiche delle aree inquinate, degli inquinanti e della loro

pericolosità, del rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di

rischio sanitario ed ecologico, nonché del pregiudizio arrecabile a beni

culturali e ambientali. Il S.I.N. “Brescia – Caffaro” risulta per altro particolare

nel quadro nazionale dei siti inquinati poiché la regione contaminata non si

trova esclusivamente all’interno di un perimetro aziendale o di un’area

confinata, ma interessa anche parte del territorio della città urbanizzato.

Il SIN di “Brescia – Caffaro (aree industriali e relative discariche da

bonificare)” prevede perimetrazioni distinte per i suoli (circa 262 ettari), che

comprende anche le rogge (costituenti un sistema di canali naturali e artificiali

che innervano l’intera area del SIN, per uno sviluppo lineare di alcune decine

di km) e per le acque di falda (circa 2.100 ettari).

La perimetrazione suoli comprende: aree agricole (circa 100 ettari), aree

residenziali (40 ettari), diverse aree pubbliche (tra cui il Parco Passo Gavia,

l’Aiuola di via Nullo, la Pista Ciclabile di via Milano, il Campo sportivo Calvesi,

l’area Materna Passo Gavia e scuola Elementare Divisione Acqui), le

discariche c.d. di via Caprera, numerose aree produttive attive e dismesse

(fra cui l’area dello stabilimento Caffaro) e, all’esterno del Comune di Brescia,

le discariche di Pianera e Pianerino (Comune di Castegnato) e l’ex cava

Vallosa (Comune di Passirano).













