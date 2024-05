Riforma giustizia, anche Di Pietro dice sì: “Necessaria, le correnti sono state una rovina”

237 Visite

Il governo approva la separazione delle carriere, la sinistra si straccia le vesti e va sulle barricate lanciando allarmi sulla presunta minaccia all’autonomia e all’indipendenza delle toghe, l’Associazione nazionale magistrati insorge e minaccia burrasca. Tutto come da previsione, tutto secondo copione. Ma c’è un’eccezione che dimostra come l’Aventino del fronte rosso sia pregiudiziale: persino Antonio Di Pietro ha speso parole positive nei confronti delle decisioni adottate dal Consiglio dei ministri per compiere un ulteriore passo nell’ottica della riforma della Giustizia.

L’ex pm di Mani Pulite, intervistato ai microfoni del Tg1, ha etichettato come “ necessaria ” la separazione delle carriere. E ha aggiunto un elemento che smonta quei toni di grande preoccupazione che la sinistra si è affrettata a propinare come se all’orizzonte ci fosse una pericolosa deriva per la magistratura: “ Piaccia o non piaccia, il ruolo del pubblico ministero – della pubblica accusa – è diverso rispetto al ruolo del giudice. Se fosse lo stesso ruolo non ci sarebbe bisogno di averne due, ne basterebbe uno. Basterebbe questo per rendersene conto o no? “.

Di Pietro ha inoltre ritenuto “ opportuno ” che il Consiglio superiore della magistratura venga composto da persone che vengono scelte direttamente dai magistrati senza il bisogno di passare per le correnti, giudicate come “ la rovina della credibilità della magistratura “. Per l’ex pm si tratta dunque di una riforma “ necessaria ” ma al tempo stesso “ non sufficiente “. Comunque è un altro tassello verso un cantiere di riforma che si prospetta senza alcun dubbio complicato ma che davanti a sé ha l’intero arco di legislatura per essere portato a termine.













