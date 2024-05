CAMPI FLEGREI – MONTE DI PROCIDA: abusivismo in zona rossa, coppia denunciata dai Carabinieri

258 Visite

Era in corso l’audizione in Commissione Ambiente alla Camera quando i carabinieri di Monte di Procida sono arrivati in via Cimituozzo.

Da un lato il tema del bradisismo, il monito del Ministro per la Protezione civile e dall’altro l’ennesimo abuso edilizio in piena zona rossa.

Per una coppia del posto, la villetta di residenza non bastava più e per risolvere la questione spazi era stato ideato un nuovo livello.

Quando i militari hanno raggiunto quell’abitazione nella stretta stradina con il mare di sfondo, hanno scoperto che era già stato predisposto il nuovo solaio, quello che avrebbe ospitato i nuovi locali.

Non solo. L’area era stata già in passato sequestrata per altri abusi edilizi.

La coppia è stata denunciata, dovrà rispondere di violazione di sigilli, abusivismo edilizio e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.













