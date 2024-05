DE LUCA: RASTRELLI (FDI): TACCIA, CAMPANIA RISCHIA ISOLAMENTO

188 Visite

“I tempi per la sottoscrizione dell’accordo di coesione – vitale per il futuro della nostra Regione – appaiono sempre più prossimi, a condizione che il presidente De Luca non continui a cogliere ogni pretesto per alimentare polemiche dissennate e strumentali, e per far saltare l’intesa”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, per il quale “il governo di Giorgia Meloni sta dimostrando con i fatti di essere sempre più vicino al Sud ed alla Campania, e quindi auspichiamo che De Luca – dopo le troppe parole in libertà – voglia finalmente tacere, e che non voglia assumersi la responsabilità di ulteriori sfregi istituzionali nei confronti del governo nazionale, e condannare così la Regione al più deteriore isolamento”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













