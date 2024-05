Industria Felix premia il Centro Aktis: è tra le 141 aziende più performanti del Sud Italia

561 Visite

Ennesimo riconoscimento per il Centro Aktis – Diagnostica e Terapia Spa: nella giornata di ieri, infatti, presso l’Auditorium di Città della Scienza, sono stati premiate le 141 aziende del Sud Italia più performanti a livello gestionale e finanziariamente affidabili.

L’evento, organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore diretto da Michele Montemurro ha visto la presenza di oltre 500 imprenditori e manager provenienti dalle regioni coinvolte; la kermesse si è svolta con la co-organizzazione della Regione Campania (tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) ed in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, AC Industria Felix, col sostegno di Confindustria. Confindustria Campania ha conferito il Patrocinio, con le Media Partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e la partnership di Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton Italia, M&L Consulting Group e Dalmine Logistic Solutions.

Tra gli interventi d’apertura spiccano quelli del vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e dell’assessore regionale alle Attività produttive Antonio Marchiello.

Il Centro Aktis di Marano di Napoli aveva già ricevuto, lo scorso Dicembre, a Milano, il Premio Industria Felix – “L’Italia che compete” risultando eccellenza assoluta a livello nazionale in termini di performance, affidabilità finanziaria e standard innovativi.

Un risultato che riconosce l’ottimo lavoro svolto dal Polo sanitario e che viene ulteriormente certificato proprio nella regione di appartenenza, nell’ambito del 57° evento promosso da Industria Felix.

Motivo d’orgoglio doppio, dunque, così come afferma il Ceo del Centro Aktis, dott. Valerio Scoppa, che ha ritirato il premio: “Ringrazio Industria Felix per questo ulteriore riconoscimento. Quest’anno celebreremo i nostri quarant’anni dalla fondazione avvenuta grazie all’intuizione ed alla visione di mio padre, il dott. Gianfranco Scoppa, e questo premio ci gratifica e ci inorgoglisce, spronandoci a fare sempre meglio. Voglio dedicarlo a tutti i nostri collaboratori ei dipendenti, oltre duecento, grazie ai quali è stato possibile raggiungere determinati risultati”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews