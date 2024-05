Bradisismo, il sindaco Manfredi: “A Napoli non si segnalano gravi criticità, domani si torna a scuola”

36 Visite

“Questa mattina le varie articolazioni dell’Amministrazione comunale hanno intrapreso un massiccio intervento di controllo in tutte le strutture pubbliche nella cosiddetta area di interesse, a partire dalle scuole sia quelle di competenza comunale che della città metropolitana. Fino ad ora non sono stati rilevati danni significativi. Nessun danno anche allo Stadio Maradona e alla Mostra d’Oltremare. Le attività sono in pieno svolgimento e nelle prossime ore le attività di controllo proseguiranno senza sosta.

I dati che ci arrivano dall’INGV dicono che non ci sono segnali di modifica del trend di questi mesi nè sugli indicatori di sollevamento del suolo nè sugli indicatori geochimici e questo è molto positivo. Noi adesso ci stiamo anche organizzando per creare un’area di eventuale accoglienza per chi ha paura di resta a casa e vuole trascorrere la notte fuori. Questa è una fase che può continuare per mesi per cui il tema è da un lato gestire la sicurezza degli edifici e ad oggi non rileviamo alcun danno significativo dall’altro convivere con questo fenomeno cercando di mantenere la normalità. Per questa ragione oggi abbiamo ridotto la chiusura delle scuole solo a quelle della nona e decima municipalità e da domani, terminate le verifiche si andrà a scuola regolarmente”.