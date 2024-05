Marano-Strasburgo. La storia di Mario e di un anello rubato in Francia. Poi il ritrovamento e il lieto fine con la proposta di matrimonio alla sua fidanzata

750 Visite

Si chiama Mario C. ed è un poliziotto italiano, residente in provincia di Caserta, il protagonista di una storia di cronaca finita, fortunatamente, con un lieto fine. Lo scorso ottobre Mario si reca in una gioielleria di Marano, quella del corso Mediterraneo gestita da Rossella Abbatiello (nella foto in basso), per acquistare un anello da regalare alla sua fidanzata e promessa sposa. I due partono, qualche tempo dopo, alla volta della Francia, a Strasburgo in particolare, dove Mario – con l’anello da poco acquistato – intende chiedere la mano della sua amata.

Durante il viaggio viene però derubato di un borsello, all’interno del quale era custodito anche l’anello acquistato a Marano e non ancora mostrato alla sua fidanzata. Un furto che lascia il segno e che impedisce a Mario di portare avanti il suo proposito. Il viaggio, la proposta di matrimonio e quel che ne sarebbe conseguito.

La speranza, però, è sempre l’ultima a morire: pochi mesi dopo il furto, infatti, la polizia di Strasburgo arresta un uomo e riesce – grazie a serrate indagini – a recuperare anche un anello. Nell’astuccio che lo conteneva c’era, per fortuna di Mario, anche un bollino con l’indicazione del negozio in cui era stato acquistato. La polizia riesce così a contattare la titolare della gioielleria di Marano. Ed è Rossella a riconoscere il suo cliente e a fornire la quietanza dell’acquisto all’autorità francese. Mario vola di nuovo alla volta di Strasburgo e recupera l’agognato anello. Pochi giorni fa, a coronare il lieto fine, arriva anche l’ultimo atto: la proposta di matrimonio alla sua fidanzata.













