Vandalizzata sede PD: “Solidarietà e vicinanza alla comunità Dem di Torre Annunziata”

71 Visite

“Questi atti non solo minano la democrazia, ma danneggiano l’intera comunità di Torre Annunziata che è altra cosa. Solidarietà e vicinanza a tutta la comunità Dem, al candidato sindaco Cuccurullo. Noi non ci lasciamo intimidire da quanto accaduto, ma continueremo a lavorare nell’interesse del territorio! In un contesto democratico, il dissenso si esprime con il dialogo e il rispetto, non con la violenza” – è quanto dichiarano in una nota congiunta il senatore Antonio Misiani e Giuseppe Annunziata, rispettivamente commissario regionale e segretario metropolitano di Napoli del Partito Democratico.















Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews