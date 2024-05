Contrabbando di sigarette, due arresti tra Marano e Giugliano

256 Visite

Nei giorni scorsi, personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in

esecuzione di attività delegate da quest’Ufficio di Procura nonché di iniziativa, ha intensificato l’azione di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, procedendo all’arresto di due persone, tra i comuni di Marano di Napolì e Giugliano in Campania. In particolare, in data 7 maggio u.s., personale del Gruppo Guardia di Finanza di Giugliano in Campania ha tratto in arresto un soggetto, di origine tunisina, già gravato da altri precedenti penali e illegalmente dimorante sul territorio nazionale da oltre trent’armi, sorpreso nella vendita di sigarette di

contrabbando, per un quantitativo di 8 kg, peraltro recanti marchi contraffatti.

Il giorno successivo, finanzieri del citato Reparto hanno eseguito un’ordinanza di custodia

cautelare agli arresti domiciliari a carico di un cittadino italiano, gravemente indiziato del delitto di contrabbando e contraffazione, il quale – nonostante risultasse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – è stato sorpreso in diverse occasioni a reiterare le condotte di

vendita illecita di tabacchi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews