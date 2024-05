Appello per la Giustizia Sociale: La Voce dei B.R.O.S. di Lunga Durata

Il rappresentante attuale dei B.R.O.S. di lunga durata, esclusi dal mondo lavorativo regionale, ha indirizzato una lettera aperta al Vicepresidente della Regione Campania, sollevando una questione di giustizia sociale che sta influenzando la vita di molti disagiati della regione. La lettera, che è stata formalmente protocollata, mette in luce la situazione di questi individui che, stante la loro determinazione a contribuire al benessere della comunità, si trovano esclusi*dal Piano Lavorativo Regionale*. Il rappresentante sottolinea che questa esclusione non è attribuibile a mancanze individuali, ma sembra derivare da un sistema burocratico complesso e potenzialmente discriminatorio. La lettera fa appello al Vicepresidente Bonavitacola affinché intervenga per approfondire le cause di questa discriminazione e adottare misure correttive. L’appello è chiaro e indiscutibile: è necessario un intervento immediato per garantire che nessun cittadino venga lasciato indietro, in linea con i valori di equità e giustizia che la regione Campania ha sempre sostenuto. Il rappresentante esprime fiducia nella sensibilità e nell’impegno del Vicepresidente per affrontare e risolvere questa problematica, offrendosi anche per ulteriori chiarimenti o collaborazioni. Questo appello mette in evidenza l’importanza della solidarietà e della coesione sociale, richiamando l’attenzione su come la società civile e le istituzioni possano lavorare insieme per costruire una comunità più giusta e inclusiva.