Seconda assoluzione nell’arco di due giorni per il direttore Bocchetti. “Nessuna diffamazione per la storia del concorso al Comune di Marano, il fatto non costituisce reato”

Il giudice di Napoli nord, dottoressa Romina Rizzo, ha assolto il direttore di Terranostranews, Ferdinando Bocchetti, dal reato di diffamazione aggravata in relazione a una quindicina di articoli – scritti tra il 2016 e il 2018 – incentrati sull’espletamento di una procedura concorsuale al Comune di Marano e di altre vicende amministrative sviluppatesi in quel periodo.

Le querele erano state sporte dalla funzionaria Paola Cocca, vincitrice di un concorso (per interni ed esterni) al Comune di Marano.

Per il giudice di Napoli nord, i fatti narrati da Bocchetti non costituiscono reato. Per altri articoli, invece, il giudice ha ritenuto che non vi fossero le condizioni di procedibilità.

Bocchetti, già assolto in un procedimento giudiziario per molti versi analogo, frutto delle querele dell’ex dirigente comunale Claudia Gargiulo, era difeso in questo procedimento dal penalista Gaetano Mosella.

“Ringrazio i legali che in questi anni mi hanno supportato, tra cui Gaetano Mosella, che mi ha difeso nel processo avviato dopo le querele della dipendente comunale – spiega Bocchetti – I fatti da me narrati erano, come ho sempre spiegato, connotati da tutti i crismi giornalistici: veridicità, continenza e rilevanza pubblica. Da anni sono costretto a difendermi a Napoli nord da querele rivelatesi temerarie ma che mi hanno creato non poche ripercussioni di carattere economico e morale. Ho perso il conto delle assoluzioni, credo di essere tra le persone con il maggior numero di assoluzioni in Italia e tutto questo per aver sempre e solo fatto il mio dovere di cronista”.













