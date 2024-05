NAPOLI, RAFFICA DI INTERDITTIVE ANTIMAFIA DELLA PREFETTURA AD IMPRESE DI SANT’ANTIMO

Per l’ufficio antimafia della prefettura, coadiuvata dai rappresentanti del Gruppo interforze (Gia), per queste imprese “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi ai sensi del Codice antimafia”. Le interdittive antimafia sono provvedimenti di natura amministrativa – che non impattano nella sfera del penale – e vengono emesse dalla prefettura al fine di prevenire ingerenze delle cosche mafiose in specifiche attività. I titolari delle aziende finite nella black list dell’autorità di governo possono presentare ricorso al Tar e al Consiglio di Stato. Il numero delle interdittive è cresciuto sensibilmente nel corso degli ultimi anni.