Città Metropolitana di Napoli, stamattina la posa della prima pietra per l’ampliamento dell’ISIS “Sereni” di Cardito

83 Visite

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di posa della prima pietra per l’ampliamento della succursale dell’ISIS “Sereni” di Cardito: dieci nuove aule e una nuova palestra da realizzare grazie ai fondi PNRR che la Città Metropolitana di Napoli è riuscita a intercettare, pari a 4,5 milioni di euro.

Nella sede dell’istituto, tra via Campanella e via San Paolo, a posare la prima pietra il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, accompagnato dal sindaco di Cardito, nonché vicesindaco della Città Metropolitana, dalla consigliera metropolitana delegata alla Programmazione e all’Edilizia Scolastica e dalla dirigente dell’Istituto scolastico.

Il progetto per l’ampliamento del liceo “Sereni” nasce dalla necessità della scuola di dotarsi di ulteriori aule per soddisfare la richiesta di iscrizioni manifestata dal territorio negli ultimi anni, oltre che di una palestra al chiuso a beneficio delle allieve e degli allievi, nonché della cittadinanza tutta.

Dieci nuove aule didattiche

Il liceo “Sereni” di Cardito attualmente dispone di 14 aule, laboratori, uffici e servizi. Il nuovo corpo di ulteriori dieci aule è stato posizionato sul lato nord dell’edificio esistente, al fine di garantire il migliore soleggiamento delle stesse, che saranno disposte su due volumi al lato di un lungo corridoio che collegherà l’attuale edificio scolastico con la nuova palestra, secondo una scelta progettuale che conserva la continuità planimetrica e volumetrica tra edificio esistente e nuovo.

Le 10 aule avranno una superficie di 58 metri quadrati per 25 alunni ciascuna, rispettando il parametro normativo di 1,95 metri quadrati per alunno. Previste anche due aule speciali da 117 metri quadrati. Su una parte dello stabile verrà installato un impianto fotovoltaico a servizio della scuola, mentre una pensilina disposta lungo tutto il prospetto est schermerà le aule dai raggi solari dei mesi più caldi, lasciandole esposte a quelli dei mesi invernali, garantendo così il giusto apporto di riscaldamento naturale.

La nuova palestra con campi polivalenti di basket e pallavolo

L’ampliamento dell’istituto “Sereni” prevede la realizzazione di una palestra coperta e dotata di tutti i servizi per renderla utilizzabile anche durante le ore extra scolastiche, in modo da garantire al Comune di Cardito la possibilità di avere una struttura sportiva a disposizione della popolazione.

La palestra avrà pianta rettangolare e copertura con profilo ad arco, caratterizzata da travi in legno lamellare curvato. L’altezza minima interna, libera da qualsiasi ostacolo, in corrispondenza dell’area di gioco supera i 7 metri, come richiesto dalla normativa sportiva.

La dimensione interna della palestra è di 20,60 per 33,60 metri; è presente un campo polivalente per il gioco del basket e della pallavolo. Previste anche aree per le panchine delle squadre e la scrivania dei giudici, gli spogliatoi per gli atleti, per l’arbitro e la medicheria, oltre un locale deposito e un locale tecnico con accesso dall’interno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews