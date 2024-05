Omicidio Francesco Pio Maimone, i testimoni non si presentano: udienza rinviata

136 Visite

Omicidio di Francesco Pio Maimone, i testimoni non si presentano e il giudice rinvia l’udienza. L’udienza fissata per questa mattina prevedeva l’esame di cinque testi. In quattro non si sono presentati. L’unico che ha accolto l’invito è stato il gestore dello chalet “Da Genny”, Gennaro Marascasi, che è stato ascoltato. La presidente della prima sezione della Corte d’assise ha quindi disposto l’accompagnamento in aula degli assenti per la prossima udienza, fissata per il 14 maggio.













