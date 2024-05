Investita a Fuorigrotta: Rita Granata non ce l’ha fatta. Gli organi saranno donati

1.070 Visite

Non ce l’ha fatta Rita Granata, 27 anni, travolta e ferita gravemente in via Leopardi a Fuorigrotta mentre scendeva da un taxi nella notte tra il 5 e il 6 maggio. La giovane, residente proprio nella strada, dopo una serata passata con le amiche si è fatta accompagnare insieme con le ragazze a casa in taxi.

La famiglia farà la donazione degli organi. Chiedono alle autorità di far sospendere il giro d’Italia che passa domenica in via Cattolica, per un munito. Anche 30 secondi, per un segnale nazionale e per rispetto dì chi è stato ucciso sull’asfalto.













