Napoli. L’Abc ottiene le risorse del Pnrr

Abc, azienda speciale del Comune di Napoli per il ciclo integrato delle acque, ha ottenuto un finanziamento Pnrr del valore di circa 37 milioni di euro.

Il finanziamento è ‘con riserva’ in attesa della pubblicazione da parte dell’Ente idrico campano della delibera relativa all’adeguamento tariffario del precedente periodo regolatorio, già approvata in sede di Consiglio di distretto a fine aprile, e che sarà adottato dal Cda di Abc.

La proposta progettuale ‘Abc4Innovation – transizione digitale e tecnologica verso lo smart water system della città di Napoli’, ideata dall’Area Innovazione e ricerca, diretta dall’ingegnere Gianluca Sorgenti, è stata presentata e accolta dal Ministero delle Infrastrutture ed ha l’obiettivo di realizzare interventi sulle reti di distribuzione della risorsa idrica per ridurre le perdite e implementare una loro completa digitalizzazione tale da abilitarne un monitoraggio più capillare e continuo.

Al finanziamento Pnrr, Abc affianca un proprio investimento di ulteriori 7 milioni.

“L’ammodernamento della rete idrica cittadina è una delle priorità di intervento non più rinviabile. Grazie a questi finanziamenti Pnrr sarà possibile la realizzazione di ulteriori importanti progetti infrastrutturali con attenzione al monitoraggio delle reti”, commentano dal Comune di Napoli, ricordando che Abc è riuscita in due anni ad ottenere un finanziamento “record” di 65 milioni fra Pon React, Pnrr risorse idriche e Pnrr fogne.













