Juve Stabia, arriva il grande giorno: la premiazione in Consiglio Metropolitano

139 Visite

È arrivato il giorno della premiazione della Juve Stabia da parte della Città Metropolitana di Napoli per lo straordinario successo nel campionato di Serie C che ha consentito alla compagine ‘gialloblè’ di strappare il pass per la serie B con ben 4 giornate di anticipo: oggi, infatti, martedì 7 maggio, alle ore 15, nella Sala del Consiglio Metropolitano di Santa Maria la Nova a Napoli, il Sindaco metropolitano, insieme con il Consigliere metropolitano Delegato allo Sport, tributerà un riconoscimento a tutti i protagonisti di questa entusiasmante cavalcata, dai calciatori al presidente, dall’allenatore allo staff tecnico, dai dirigenti a tutti i componenti della società.

La decisione di premiare la squadra è stata assunta nel corso dell’ultima seduta di Consiglio Metropolitano. Saranno presenti, infatti, anche il Consigliere delegato alla Protezione Civile e il delegato alla Promozione Territoriale, oltre a tanti altri esponenti dell’Assise di Santa Maria la Nova.

Prevista la presenza, tra gli altri, anche di Gianni Improta, ex gloria del Calcio Napoli nonché già allenatore, dirigente e manager della Juve Stabia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews