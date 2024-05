Ritrovata a Caserta Milena Santirocco, 54enne scomparsa in Abruzzo

426 Visite

E’ stata ritrovata in Campania Milena Santirocco, la 54enne di Lanciano, maestra di ballo, scomparsa dallo scorso 29 aprile e le cui ricerche, anche in mare, si erano concentrate fra Torino di Sangro e Vasto, in Abruzzo. La donna è ricomparsa in buona salute e ha già preso contatto con i suoi familiari. La responsabile dell’associazione per le persone scomparse ‘Penelope’ in Abruzzo, Alessia Natali, ha riferito che “Milena si è presentata spontaneamente a un commissariato di Caserta, ed è in buono stato di salute”. “Ora è necessario – ha spiegato all’ANSA – che faccia degli accertamenti medici e poi bisognerà capire cosa le è successo”.