Qualiano, Onofaro: “Nell’ex mercato rionale sorgerà parco per la legalità”

All’inizio il futuro è sempre un cantiere. Stiamo lavorando per ridare dignità ad un’ area che per troppi anni è stata abbandonata a sé stessa . Siamo in Via Orazio a Qualiano dove una volta si svolgeva il nostro mercato rionale. Sarà uno spazio dedicato ai più piccoli ed alle loro famiglie , con attrezzature per il tempo libero e lo sport ma anche un ‘ area dove riflettere e ricordare coloro che hanno dato la loro vita per la legalità e la giustizia dove si svolgeranno mostre e convegni. SARA’ IL NOSTRO PARCO PER LA LEGALITÀ.

