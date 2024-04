Al via Borghi Divini, presentazione ufficiale a Caserta

146 Visite

Lunedì 22 Aprile, si terrà dalle 11:30 presso l’Enoteca provinciale in Via Battisti a Caserta la Presentazione ufficiale di “Borghi Divini. Un viaggio nella storia 5.0”.

Ben 12 appuntamenti in programma in sei comuni della Provincia di Caserta dal 22 Aprile al 26 Maggio, per un viaggio all’insegna del gusto, dell’arte e della cultura tra i gioielli della Provincia di Caserta.

Una narrazione itinerante sul patrimonio materiale ed immateriale che caratterizza il cuore del casertano, organizzata con il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Formicola, Castel di Sasso, Dragoni, Pontelatone, Giano Vetusto, Calvi Risorta.

Dopo i saluti iniziali di Tommaso De Simone, Presidente CCIAA, interverranno:

Michele Scirocco, Sindaco di Formicola; Antonio D’Avino, Sindaco di Castel di Sasso; Antonella D’Aloia, Sindaco di Dragoni; Alfonso Izzo, Sindaco di Pontelatone; Antonio Zona, Sindaco di Giano Vetusto; Giovanni Lombardi, Sindaco di Calvi Risorta; Cesare Avenia, Consorzio Vitica; Giuseppe Miraglia, MF Progetti. A moderare l’incontro la giornalista Ester Pizzo.

A termine della presentazione un brindisi inaugurale.













