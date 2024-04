Villaricca, il 28 aprile Di Battista presenta il libro “Scomode verità”

Presentazione del libro “Scomode Verità” con Alessandro Di Battista + Corner per acquisto e firmacopie La guerra in Ucraina, il massacro a Gaza, la catastrofe in Medio Oriente, il ruolo dei Governi occidentali e dei mass media. Sono le questioni che affronta Alessandro Di Battista nel nuovo saggio “Scomode verità” che sarà presentato a Villaricca domenica 28 aprile alle ore 11:00 presso la Tensostruttura “Karol Wojtyla” di via Napoli. L’evento, fortemente voluto dai consiglieri comunali Vincenzo Di Rosa e Umberto Di Vivo con la collaborazione di Vincenzo Tortora e dell’associazione “Terra Viva”, sarà incentrato sul dibattito diretto e appassionato con l’autore ed il moderatore Angelo Zanfardino con l’intento di scuotere le coscienze su questioni urgenti e spesso ignorate. “Scomode verità” è un libro che non lascia indifferenti e che ci aiuta a scegliere con cognizione di causa cosa dobbiamo fare noi e da che parte dobbiamo stare. Sul posto sarà allestito un corner per l’acquisto del libro ed il firmacopie con l’autore. Dato il numero di posti limitato è fortemente consigliata la prenotazione al seguente numero 3518364250.