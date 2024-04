Pozzuoli, il sindaco nomina Osservatorio legalità: all’interno i soliti nomi che girano sempre, magistrati e scrittori

318 Visite

Saranno Maurizio De Giovanni, Catello Maresca e Gennaro Tortora i componenti del Consiglio Direttivo del nuovo Osservatorio per la Legalità, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Pozzuoli.

L’Osservatorio ha l’obiettivo di accrescere e diffondere la cultura della legalità e il tema della cittadinanza attiva, con particolare attenzione alla sensibilizzazione delle giovani generazioni, attraverso azioni coordinate con tutti gli enti e le istituzioni del territorio: forze dell’ordine, scuole, associazioni, enti sovracomunali e gli altri comuni flegrei.

Nella giornata di ieri, martedì 16 aprile, il sindaco Gigi Manzoni ha firmato i decreti di nomina del dr. Catello Maresca (magistrato antimafia), Maurizio De Giovanni (scrittore e intellettuale) e Gennaro Tortora (avvocato penalista).

L’avvocato Gennaro Tortora è stato nominato Presidente dell’Osservatorio.

Il primo impegno del Consiglio Direttivo è stato quello di nominare i componenti del Comitato scientifico: Carmen Del Core (di “Libera Contro le Mafie Campi Flegrei”), Leandro Del Gaudio (caporedattore de “Il Mattino”) e Cesare Sirignano, magistrato anticamorra.

“Sono entusiasta che personalità di tale spessore abbiano accettato di sostenere la città in un compito arduo: affermare che la legalità è un valore imprescindibile per la vita comunitaria. Sono certo che, insieme, svolgeranno un lavoro eccellente per il monitoraggio e la sensibilizzazione sul contrasto a qualunque forma di criminalità. Ringrazio Maurizio De Giovanni, Catello Marescae Gennaro Tortora per l’entusiasmo con cui hanno fin da subito accolto e appoggiato le nostre proposte, mettendo a disposizione, a titolo gratuito, le loro competenze per il benessere dei nostri giovani e della città ingenerale. Ringrazio Carmen Del Core, Leandro Del Gaudio e Cesare Sirignano per il lavoro che faranno nella lotta all’illegalità e nella crescita sana del nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.

“Sono onorato di questa nomina e ne sento tutta la responsabilità. Pozzuoli è un territorio particolare, con grandi potenzialità e risorse, che può decollare anche dal punto di vista turistico solo partendo da una base condivisa di legalità e rispetto delle regole. Il nostro compito è arduo, ma siamo certi di poterlo portare a termine, insieme a tutti quelli che saranno attori protagonisti di questo progetto perché, come noi, hanno a cuore esclusivamente la crescita sana del territorio” ha dichiarato il presidente dell’Osservatorio, Gennaro Tortora.













