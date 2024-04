695 Visite

Pericolo crollo in un condominio al corso Mediterraneo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, tuttora in azione, per la rimozione di una struttura che sporgeva da un cornicione. A dare l’allerta i cittadini della zona. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Marano.













