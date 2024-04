Campi flegrei, servizio-choc sulla tv svizzera: “Napoli sarà sepolta sotto 30 metri di cenere”

“Su Napoli incombe una minaccia, un pericolo che spaventa l’Europa, alcuni scienziati ritengono che i Campi Flegrei siano responsabili della scomparsa dell’uomo di Neanderthal, 40 mila anni dopo ci sono segnali di risveglio, la catastrofe potrebbe avvenire in qualsiasi momento”, è una delle dichiarazioni allarmanti. “Il vulcano dei Campi Flegrei contiene ormai così tanta lava e tanta pressione che il cataclisma è inevitabile e inizia alla Solfatara”. E ancora, dice il vulcanologo Patrick Allard: “Vedremmo colonne eruttive che si innalzano per diverse decine di chilometri, almeno fino alla stratosfera. La cenere cade su Napoli, anche più lontano, ci sono delle vittime e grande distruzione”.

“A quel punto la città dovrebbe essere deserta perché l’aria sarebbe satura di cenere, materiale piroclastico e residui vulcanici di ogni tipo”, osserva Amy Donovan, professoressa di Geografia all’Università di Cambridge”. Ancora più terrorizzanti sono le parole di Diego Perugini, direttore del dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia che ricorda l’esistenza dei due serbatoi di magma sotto i Campi Flegrei: il più superficiale tra i 4 e i 5 km e il più profondo, quello più grande, tra i 10 e i 15 km. In genere prima delle eruzioni i due magmi si “miscelano”. Ma la domanda è: quanto tempo avranno le persone prima dell’eruzione vera e propria? “Studiando il materiale eruttato in passato andiamo a leggere che almeno due magmi si sono incontrati all’interno della crosta terrestre e hanno iniziato a mescolarsi. Abbiamo ricreato il processo in laboratorio e per quello che possiamo stimare, dall’inizio del mescolamento dei magmi fino all’eruzione i tempi sono m0lto brevi, dell’ordine di decine di minuti”. Pochi per evacuare tutti.