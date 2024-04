Crispano, l’apertura della campagna elettorale di Sossio Vitale

77 Visite

Si terrà sabato 13 aprile l’apertura della campagna elettorale di Sossio Vitale, candidato sindaco di Crispano alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

L’appuntamento è alle 10,30 in via Santa Barbara. Con il candidato sindaco anche tutta la coalizione a suo sostegno, composta da Pd, Campania Libera, Europa Verde, Azione e Partito dei poveri.

Difatti sono previsti gli interventi, oltre che degli esponenti della coalizione “Puntiamo su Crispano” per Sossio Vitale Sindaco, anche dei consiglieri regionali Giovanni Porcelli e Bruna Fiola, dell’assessore regionale Nicola Caputo, del coportavoce provinciale di Europa Verde Agostino Galiero, di Dario Dimita segretario Regionale del “Partito dei Poveri”.

“Abbiamo in mente un programma elettorale partecipato perché di libri dei sogni poi rivelatisi fuffa ne abbiamo visti fin troppi – dichiara Sossio Vitale -. Il programma elettorale non può essere scritto da pochi, la città è di tutti, la viviamo tutti quotidianamente e per questo c’è bisogno del sostegno, delle idee, dei progetti di tutti i cittadini per migliorare il nostro comune. Di uomini soli al comando, chiusi nelle stanze del Comune non ne abbiamo certo bisogno. Come non abbiamo bisogno di burocrati e passacarte. Serve visione, serve vivere la città, serve ascoltare i crispanesi per strada, nelle loro case, capire le loro esigenze quotidiane. Ed è quello che stiamo già facendo con la nostra coalizione. Ma sabato sarà il primo di tanti momenti per raccogliere le idee e iniziare a programmare la Crispano del futuro”.













