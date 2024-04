Operazione “Stalli Liberi e Viabilità Sicura” della Polizia Locale di Napoli

105 Visite

Il Comando della Polizia Locale di Napoli ha avviato una operazione denominata “Stalli Liberi e Viabilità Sicura”, condotta dal Servizio Coordinamento Strategico Operativo finalizzata al ripristino della legalità nell’intero territorio cittadino nell’ambito del contrasto alla sosta indiscriminata che si registra in relazione all’occupazione degli stalli riservati alle persone diversamente abili, degli spazi dedicati ai mezzi pubblici, agli attraversamenti pedonali e agli stalli dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani.

Durante questi interventi a fronte delle accertate violazioni del Codice della Strada sono stati elevati 450 verbali e 165 veicoli sono stai coattivamente prelevati con i carri gru in dotazione.

Ulteriori attività di verifica e di contrasto sono programmate per le prossime settimane.













