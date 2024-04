Città Metropolitana, lunedì Consiglio per l’approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2024

28 Visite

L’Assemblea è stata convocata alle ore 12.30. All’ordine del giorno, in particolare, il via libera definitivo al Bilancio di Previsione 2024 corredato dei suoi allegati, tra cui i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, il Programma triennale degli acquisti dei beni e dei servizi e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026. Sarà possibile seguire i lavori della seduta in diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente.

Acquisito nei giorni scorsi il parere della Conferenza Metropolitana, il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per il prossimo lunedì, 15 aprile, alle ore 12.30, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, per l’approvazione definitiva del Bilancio di Previsione 2024 corredato dei suoi allegati, tra cui i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l’Elenco annuale, il Programma triennale degli acquisti dei beni e dei servizi e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026.

La manovra ammonta a circa 680 milioni di euro complessivi.

All’esame dell’Aula, tra l’altro, l’approvazione dei piani industriali delle società in house ANEA s.r.l. per il biennio 2024-2025 e AR.ME.NA. S.p.A. per il triennio 2024-2026.

I lavori proseguiranno con il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio.

La seduta sarà trasmessa a cura dell’Ufficio Stampa in diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente all’indirizzo https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/.

In allegato i punti all’ordine del giorno della seduta.













