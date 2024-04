Bari, il tariffario dei voti Pd in Puglia: ecco come funzionava

109 Visite

Gelati, moto e gentilezza. Sono queste le voci del tariffario dei fratelli Pd Alfonso e Enzo Pisicchio, arrestati a Bari per corruzione elettorale in un sistema di appalti in Regione e Comune e mazzette, che avrebbe permesso ai capi di Iniziativa democratica, il partito a sostegno del governatore Michele Emiliano, di creare fondi neri. Tanti soldi che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati destinati agli eventi elettorali a sostegno dell’ex assessore regionale Alfonso. Tanto che suo fratello Enzo, dipendente di Leonardo, assicurava in merito a un evento cui avrebbe partecipato Emiliano e che sarebbe stato offerto da una delle aziende implicate nella frode, ma poi annullato: «Se non facciamo questo passaggio elettorale siamo fuori». Un meccanismo, tra fatturazioni false e contanti, che ha trovato conferma anche dalle perquisizioni. A casa di Enzo, nascosti in un sacchetto della spazzatura stipato sul balcone esterno della cucina, la Guardia di finanza ha trovato 65mila euro in contanti, in pezzi da 50 e 100.

Denaro che sarebbe parte dei 156mila euro recapitati, anche con consulenze fittizie, ai fratelli Pisicchio dalle aziende riconducibili a Giovanni Riefoli, l’imprenditore destinatario dell’appalto truccato da quasi 6 milioni di euro al Comune di Bari, guidato da Antonio Decaro, per l’affidamento della riscossione della Tarsu-Tares-Tari. L’elenco delle utilità dei due dem è lungo: altri 18mila euro dalla falsa assunzione della figlia di Enzo, 17mila in mobili e poi iPhone e perfino una Fiat 500. Senza disdegnare mai pacchetti di assunzioni: per un appalto alla Regione da 3,1 milioni di euro per la digitalizzazione degli impianti ottenuto dall’imprenditore veneto Diego De Fecondo, tramite polizze false prodotte dagli indagati, i Pisicchio avrebbero chiesto di contrattualizzare ben 36 persone di loro interesse. «Ho un messaggio … te lo posso dire così ti puoi già preoccupare, fra tutti quelli che hai conosciuto a Bari. .. qual è quello a cui devi offrire un gelato? … un gelato, virgola, e ha detto “glielo devi dare!”. Ecco, questo è il messaggio, chiuse virgolette. Vedi te!», diceva l’avvocato Paolo Scarpa referente di De Fecondo.













