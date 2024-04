Marano, raccolta rifiuti. Residenti: “Imbarazzante la situazione di via Norvegia”

Noi ci chiediamo: ma è possibile che i cittadini debbano rincorrere chi dovrebbe tenere pulita la nostra città o gli incivili del territorio? Grazie per la sua cortese attenzione.

Gentile direttore, leggiamo che il problema della raccolta rifiuti nel nostro comune è molto sentito dall’intera cittadinanza. C’è una ditta preposta alla raccolta che, a mio avviso, non adempie ai propri doveri e chi dovrebbe controllare, invece, chiude gli occhi. E poi addetti alle pulizie che in alcune strade sono fantasmi, non si vedono quasi mai o compaiono per 2 /3 ore e poi scompaiono. E questo è quello che sta accadendo in via Norvegia, sul lato che confina con il Poggio Vallesana, e così si sono accumulati ammassi di rifiuti, soprattutto all’altezza delle scale che conducono al Poggio.