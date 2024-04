Casavatore: carabinieri denunciano 4 persone per furto aggravato

71 Visite

Questa notte a Casavatore i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria insieme ai militari della stazione di Afragola hanno denunciato per furto aggravato 4 persone.

Mancano pochi minuti all’una quando le pattuglie dell’Arma – impegnate nel servizio notturno – vengono inviate in via Campanariello dalla centrale operativa. E’ stata segnalata la presenza di una Peugeot 208 che è stata poco prima rubata al Vomero.

Le gazzelle si fiondano da quelle parti ma è a via Marconi che trovano un VW T-Rock con a bordo 4 persone. I militari intimano l’alt ma parte l’inseguimento. Poche centinaia di metri e i fuggitivi vengono bloccati. Nell’auto rinvenuti e sequestrati alcuni strumenti di effrazione, verosimilmente utilizzati per rubare la Peugeot 208 che è stata successivamente trovata a via Mazzini e restituita al legittimo proprietario. La Volkswagen utilizzata dai malviventi è stata invece restituita alla società di noleggio proprietaria.

I 4 indagati hanno 26, 19 e 22 anni e solo quest’ultimo era incensurato. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri per verificare se i 4 si siano resi protagonisti di altri reati avvenuti a Napoli e provincia.













