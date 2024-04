Linea Cumana, stop per lavori ai treni da Fuorigrotta a Torregaveta dal 6 al 21 aprile

167 Visite

Dal 6 al 21 aprile la linea ferroviaria Cumana limiterà alla sola tratta Montesanto-Fuorigrotta, con sospensione da Fuorigrotta a Torregaveta, per permettere la prosecuzione dei lavori per l’ammodernamento e il raddoppio della linea tra le stazioni di Dazio e Cantieri con la realizzazione della nuova galleria di Monte Olibano,della nuova stazione di Pozzuoli e della ristrutturazione della stazione di Gerolomini. Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania, sottolinea che l’intervento nel suo complesso consentirà lo smantellamento della linea storica tra le stazioni di Gerolomini e Pozzuoli e quindi la dismissione della attuale linea attraversante il centro di Pozzuoli.

Nelle prossime settimane verrà messo in servizio il nuovo tracciato dalla Stazione di Pozzuoli alla stazione di Arco Felice di circa 2 km, verrà realizzato lo sblocco della nuova Galleria Monte Olibano e, nella stazione di Gerolomini, saranno terminati i lavori per la realizzazione della banchina e per l’apertura del varco verso la nuova galleria Pozzuoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews