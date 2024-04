Napoli, il primo colpo per la prossima stagione: Manna il nuovo ds

217 Visite

Il primo colpo è servito: Aurelio De Laurentiis ha trovato il nuovo d.s. per il suo Napoli: sarà Giovanni Manna, attualmente primo collaboratore di Giuntoli alla Juve. Un profilo perfetto per lanciare il mio progetto: Manna ha fiuto sul mercato e un’ottima conoscenza soprattutto sui giovani, come dimostra il passato da responsabile tecnico della Next Gen bianconera.