Marano, presentato il progetto “Una pizza per l’autismo”

317 Visite

E’ stato presentato oggi il progetto “Una pizza per l’autismo”. Si tratta di un progetto pilota di Inclusione Sociale, per ragazzi e ragazze affetti da autismo, realizzato dalle associazioni di promozione sociale di Marano “Tutela la Salute” e “Autismo Sociale” con il fondamentale sostegno della Pizzeria Zeroottantuno, del Campione del mondo di pizzaioli Valentino Libro.

L’ obiettivo è quello di creare un laboratorio di inclusione sociale capace di superare

ogni barriera che spesso, queste persone, si trovano a dover fronteggiare.

Il progetto, al quale potranno aderire tutti i ragazzi e le ragazze che lo desiderino, si dividerà in una fase di formazione lavorativa, di 6 mesi, e poi nell’ inserimento nel mondo del lavoro. Al termine della formazione, quanti avranno partecipato, potranno firmare un contratto, specifico, entrando a far parte dello staff delle pizzerie Zeroottantuno.

Il progetto, completamente gratuito, è stato presentato oggi, 2 aprile 2024, giornata mondiale per la Consapevolezza dei Disturbi dello Spettro Autistico, presso la sede della Pizzeria Zeroottantuno a Marano di Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews