Marano, ci risiamo: intoppi idrici a San Rocco e San Marco. Ma l’ufficio tecnico precisa: “Non è un problema di impianti, arriva poca acqua dalla condotta regionale”

Da 48 ore intoppi e problemi idrici nella zona di San Rocco, San Marco e via Corree di sotto. Sono tante le segnalazioni arrivate in redazione. Ci siamo subito rivolti all’ufficio tecnico comunale che ci ha delucidati sul caso. Il problema non attiene agli impianti di Marano, bensì all’insufficiente portata d’acqua che arriva da Acqua Campania, gestore regionale.

L’ufficio tecnico comunale fa sapere che sono da giorni in corso interlocuzioni con Acqua Campania, ma al momento non è stata ancora individuata la causa alla base della problematica. Pare che gli strumenti elettronici in dotazione al Comune di Marano segnalino, soprattutto di notte, un brusco calo dell’erogazione idrica. Gli strumenti in possesso dell’azienda regionale, invece, non registrano alcuna anomalia.