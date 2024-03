Melito-Marano, condannati i vigili vicini al clan. 12 anni anche per Moio, titolare delle pompe funebri

Giudici di Napoli nord, condanna durissima al termine del processo svolto con rito ordinario sull’inchiesta sul racket a Melito con coinvolgimento di Vigili urbani. E la mano pesante si è sentita proprio con le condanne a 13 anni e sei mesi per Giovanni Marrone, ex comandante dei vigili urbani, e del suo luogotenente Giovanni Boggia. Eduardo Moio, titolare dell’omonima società di onoranze funebri (una delle quali interdetta per due volte per mafia dalla prefettura), prende 12 anni così come Gaetano Marrone. Rocco Papa, difeso dall’avvocato Celestino Gentile, è stato assolto per non aver commesso il fatto. Stessa sorte per il geometra Franco Capozzi, Luigi Marrone e Andrea Coppola, tutti difesi dall’avvocato Antonio Gravante. Assolti anche Lina Boggia, Concetta Sanguinetti, Salvatore Nastro, Raffaele Liberti e Carmine Chianese, quest’ultimo abilmente difeso dall’avvocato Pasquale Parisi. Nel collegio difensivo Antonio Gravante e Gandolfo Geraci.

Condanne pesanti, dunque, a carico dei due ex esponenti della Polizia Municipale, la cui posizione è stata probabilmente aggravata presumibilmente proprio dal ruolo ricoperto a livello istituzionale.

I due, condannati anche al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti del Comune di Melito e interdetti dai pubblici uffici, secondo i magistrati, “avrebbero contribuito ad ampliare il controllo economico del territorio da parte del sodalizio criminale. Operativi nel settore delle estorsioni con il compito di sottoporre ad inutili, infondati e ripetuti controlli amministrativi gli operatori commerciali e le imprese di nuova apertura ed in attività, sul territorio di Melito, individuate o in ragione del loro ufficio o indicate dal clan, inducendo le vittime a prendere contatti con esponenti del clan, ed assoggettarsi al pagamento della tangente, ottenendo una percentuale sulle somme pagate”.

Secondo la Procura, le estorsioni sarebbero state agevolate anche dal rapporto privilegiato che l’ex comandante Giovanni Marrone e l’ex luogotenente Giovanni Boggia avevano con il leader dei commercianti Antonio Papa.