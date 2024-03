Giugliano, lite con accoltellamento e spari: quattro arresti

268 Visite

Sono quattro i giovani finiti agli arresti domiciliari per un accoltellamento e il ferimento con un’arma da fuoco avvenuti – nel giugno di un anno fa – nel territorio di Giugliano. Ad eseguire gli arresti gli agenti del commissariato di polizia locale. Le giovani vittime, di 18 e 16 anni, furono ricoverate in ospedale in seguito ad una violenta lite. I fatti si verificarono in via Roma-angolo corso Campano, in pieno centro cittadino. Il 16enne ferito riportò da arma da taglio al torace e alla schiena mentre l’altro, invece, fu raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla gamba destra.













