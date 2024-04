379 Visite

L’Atalanta passeggia al Maradona, Napoli battuto 3-0: la Dea si porta a – 4 punti dal quarto posto con una partita da recuperare. A segno Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners. Giornata completamente da dimenticare per gli azzurri di Calzona, ancor più ridotte le chance per un posto in Champions. Si paga per gli errori commessi ad inizio stagione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews