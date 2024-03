Ascierto vittima di un incidente stradale: gli auguri di De Luca

209 Visite

«Faccio un augurio particolare a un medico importante del Pascale, Paolo Ascierto, che ha avuto un incidente stradale qualche giorno fa per il quale ha subito degli interventi gli rivolgo un saluto affettuoso e un augurio di pronto ristabilimento». A dirlo, nel consueto appuntamento settimanale social, è il governatore Vincenzo De Luca. Il riferimento è al sinistro che ha visto vittima Ascierto su una strada a Latina: l’oncologo viaggiava sulla sua moto in compagnia di un amico quando un’auto in un incrocio lo ha centrato in pieno. Lo scienziato ha riportato alcune fratture alla gamba sinistra, che hanno necessario un intervento chirurgico. A Paolo, illustre oncologo, i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutta la redazione del Roma.













