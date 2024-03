Omicidio Francesco Pio Maimone: incriminato gestore dello chalet. “Ha ritrattato la sua testimonianza”

205 Visite

Durante il processo che si è tenuto nella giornata di oggi per l’omicidio di Francesco Pio Maimone, ucciso sul lungomare del quartiere Mergellina di Napoli, c’è stato un colpo di scena che ha causato la sospensione dell’udienza. Davanti al giudice, infatti, l’atteggiamento di uno dei testimoni, il gestore di uno chalet vicino al luogo dell’omicidio, è apparso “omissivo“, dato che avrebbe cercato di ritrattare alcune delle dichiarazioni che aveva già reso agli organi inquirenti

Si apre, insomma, un secondo processo in calce a quello per l’omicidio di Francesco Pio Maimone, che vedrà il teste (sollevato dall’incarico) Giovanni Nacarlo rispondere dell’accusa di ‘falsa testimonianza’. Ripercorrendo quella notte tra il 19 e il 20 marzo, l’uomo avrebbe detto di non ricordare alcune dichiarazioni precedentemente rese, oltre a non riuscire più a “riconoscere le persone in foto”. Degli indagati per l’omicidio di Francesco Pio Maimone, ricorda solo che quella “sera avevano preso una birra”, ma di contro sostiene anche che “non hanno partecipato alla lite“. Il giudice che presenziava l’udienza ha sollevato il teste dal ruolo, per poi sospendere il processo e nominare, per l’uomo un avvocato d’ufficio.













