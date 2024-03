Il Real Casalnuovo cade in casa della Nuova Igea Virtus

Una sconfitta che arriva al termine di una gara complicata che gli avversari hanno vinto con merito. Non era semplice giocare in casa di una squadra che ha messo in difficoltà anche le prime della classe ma il Real Casalnuovo ci ha provato fino alla fine, lottando come sempre, fino all’ultimo secondo. Ma questa volta il risultato è a sfavore degli uomini di mister Esposito che comunque rimangono in zona playoff, al quinto posto, per un finale di stagione, che adesso diventa ancor di più affascinante e interessante tra intrecci calcoli e scontri diretti. La gara è equilibrata. Il primo squillo della gara è per il Real Casalnuovo al 12′ con Carnevale che se ne va sulla fascia sinistra e poi scarica una bella conclusione deviata in angolo. Dopo tre minuti rispondono i padroni di casa con Ordonez che raccoglie palla dalla sinistra e con il destro incrociato in acrobazia mette i brividi a viola, ma la palla si spegne sul fondo. Le squadre si affrontano a viso aperto, con il Real che imposta con 5 uomini lanciando sulle fasce. Al 24′ Pinna serve Sarno in profondità ma il numero 20 non aggancia. Poco dopo sono pericolosi i padroni di casa con Ordonez ma Dicorato ripiega in angolo. Al 33′ è Longo ad impegnare Viola in due tempi. Al 36′ punizione dal limite per la Nuova Igea Virtus, va alla battuta Longo che infila alla sinistra di Viola per la rete del vantaggio. Il pareggio dei granata arriva sul finale del primo tempo con Sarno che si procura il rigore e realizza dagli undici metri. Nella ripresa i giallorossi non concretizzano due occasioni da calcio d’angolo. Prima al 50′ con Catanzaro che di testa la mette fuori sul secondo palo e poi con Trombino al 55′, il suo tiro centrale è facile preda per Viola. Ma l’occasionissima della gara capita sui piedi di Vivacqua al 59′: Catanzaro perde palla, l’attaccante del Casalnuovo si invola verso l’area avversaria ma il suo tiro si spegne a fil di palo. Al 74′ arriva il gol del vantaggio per i locali: Longo tira una gran botta dalla distanza e Viola non può nulla. I siciliani ci credono, il Real incassa il colpo e anche il 3-1 al 77′. Il neo entrato Aveni si fa trovare pronto sul secondo palo e di testa la mette dentro raccogliendo il cross di Ordonez dalla destra. I granata rimangono in dieci per l’espulsione di Bonavita che rimedia il secondo giallo. Il tempo è poco per raddrizzare la gara e nel finale ci pensa Viola a non rendere il passivo ancora più pesante, dicendo di no prima a Franchina e poi a Ordonez. Un incidente di percorso ma subito massima concentrazione alla prossima gara contro Reggio Calabria, il 7 aprile allo stadio Iorio, in uno scontro diretto per la zona playoff.